Il QS titola: "Ibrahimovic-Cardinale: prove d'intesa. Ma il futuro di Zlatan è ancora tutto da scrivere"

Zlatan Ibrahimovic ha passato due giorni insieme con il Milan, un ritorno al passato ma (forse) con uno sguardo al futuro. Il QS questa mattina ha titolato così, specialmente sull'incontro con Gerry Cardinale avvenuto la mattina di martedì: "Ibrahimovic-Cardinale: prove d'intesa. Ma il futuro di Zlatan è ancora tutto da scrivere".

Ancora non ci sono offerte sul tavolo dello svedese per un eventuale ritorno in società ma l'interesse, da entrambe le parti, è molto probabile che ci sia. La redazione di MilanNews.it, ieri, ha riportato come un dialogo sia stato effettivamente aperto e che potrebbero esserci incontri ulteriori tra le parti (CLICCA QUI).