Il QS titola: "Il Diavolo rinato ora spaventa Inter e Napoli"

Si parla anche della corsa Scudetto sulla prima pagina del QS in edicola questa mattina. “Volata a tre”, titola il Quotidiano Sportivo, che poi aggiunge in taglio laterale: “Il Diavolo rinato ora spaventa Inter e Napoli”. I nerazzurri hanno una gara da recuperare, ma intanto la squadra di Pioli si è riportata al primo posto in classifica e lotterà fino in fondo.