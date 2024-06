Il QS titola: "Il Milan stringe per Fofana"

Il Quotidiano Sportivo in edicola oggi titola così: "Il Milan stringe per Fofana". I rossoneri sono alla ricerca di un centrocampista fisico da piazzare davanti alla difesa e da settimane hanno messo gli occhi su Youssouf Fofana, il quale è in uscita dal Monaco (è in scadenza nel 2025 e ha deciso di non rinnovare).

Questi i numeri stagionali di Fofana con la maglia del Monaco:

PRESENZE LIGUE 1: 32

PRESENZE COPPA DI FRANCIA: 3

PRESENZE TOTALI: 35

MINUTI IN CAMPO: 2973'

GOL: 4

AMMONIZIONI: 3