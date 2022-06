Il QS titola in prima pagina: "La telenovela delle firme. Un danno per il Diavolo"

MilanNews.it

Questione del giorno in Casa Milan è quella riguardante i rinnovi di Paolo Maldini e Ricky Massara ancora non arrivati. Il QS oggi in edicola, ritaglia uno spazio alla vicenda in prima pagina in taglio laterale. Nel titolo si legge: "La telenovela delle firme. Un danno per il Diavolo". Un danno perché i tifosi hanno un po' perso l'entusiasmo post vittoria dello Scudetto e per un mercato che ha visto sfumare già due colpi importanti come Botman e Sanches.