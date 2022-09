Il QS titola: "Maignan ko con la Francia, il Milan trema"

MilanNews.it

Anche il QS di quest'oggi mette la lente di ingrandimento sull'infortunio del portiere rossonero e titola: "Maigna ko con la Francia, il Milan trema". Secondo lo staff francese il portiere rischia 2-3 settimane di stop ma si aspetta ancora la comunicazione ufficiale del Milan che potrebbe rivelare dei tempi di recupero ancora più lunghi. Sicuramente Maignan non ci sarà nè per Empoli nè per l'andata con il Chelsea a Londra.