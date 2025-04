Il QS titola: "Milan, servono due imprese per centrare l'Europa"

Il Quotidiano Sportivo titola così questa mattina: "Milan, servono due imprese per centrare l'Europa". Il Diavolo vuole chiudere al meglio la stagione e spera ancora di conquistare il pass per una competizione europea della prossima stagione. I rossoneri possono raggiungere l'Europa attraverso due strade: quella più "semplice" è la Coppa Italia dove "bastano" di fatto due vittorie (nella semifinale di ritorno contro l'Inter e nell'eventuale finale) per qualificarsi all'Europa League.

L'altra strada, decisamente più complicata, è il campionato dove il Milan è nono e in lotta per un posto in Europa League o in Conference League. Il problema è che in corsa per un piazzamento europeo (e davanti in classifica) ci sono diverse squadre e quindi servirà un filotto importante nelle ultime sei partite. Il Diavolo ha in programma tre scontri diretti che potrebbero essere decisivi, il primo domani sera contro l'Atalanta a San Siro.