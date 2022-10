MilanNews.it

Il Quotidiano Sportivo in edicola stamattina titola così: "Milan, tutto all'attacco: devi battere la Dinamo". I rossoneri devono tornare da Zagabria con i tre punti in tasca e per questo Stefano Pioli è intenzionato a mettere in campo una formazione molto offensiva con Leao e Rebic sugli esterni, Giroud prima punta e De Ketelaere come trequarista.