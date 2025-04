Il QS titola: "Sorte segnata per Conceiçao. Valigia pronta pure con 2 titoli"

vedi letture

In merito al futuro della panchina del Milan, il Quotidiano Sportivo in edicola oggi titola così: "Sorte segnata per Conceiçao. Valigia pronta pure con 2 titoli". Dopo aver conquistato a gennaio la Supercoppa Italiana, ora Sergio Conceiçao ha la possibilità di alzare un altro trofeo in prossimo 14 maggio, quando è in programma la finale di Coppa Italia nella quale il suo Milan affronterà il Bologna.

In casa rossonera è dai tempi di Carlo Ancelotti che un allenatore non vincere due trofei nella stessa stagione. Nonostante questo però il futuro di Conceiçao è già scritto e, indipendentemente da come andrà la finale di Coppa Itlaia, a fine stagione dirà addio al club di via Aldo Rossi dopo nemmeno se mesi dal suo arrivo (fine dicembre 2024 al posto dell'esonerato Paulo Fonseca).