Il quesito di Gazzetta: "È nella testa che Tonali & Co. possono crescere?"

© foto di www.imagephotoagency.it

Come di consueto al termine della giornata, la Gazzetta dello Sport oggi in edicola propone cinque domande che ci ha lasciato il weekend di Serie A. Anche questa settimana un quesito sul Milan che fa così: "È nella testa che Tonali & Co. possono crescere?". Le parole di Tonali hanno fatto sicuramente rumore, in senso positivo, e non hanno bisogno di molte interpretazioni. Giusto che il Milan provi ancora entusiasmo per quanto accaduto il 22 maggio scorso ma questo va incanalato e sfruttato nel modo giusto. Non ci devono essere allarmismi per il gioco tanto che i rossoneri hanno avuto le loro chance di vincere a Bergamo (anche meritatamente) ma solo per la giusta consapevolezza e mentalità di quello che la squadra è diventata con la vittoria del tricolore.