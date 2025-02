Il Romanista dopo l'amara trasferta di San Siro: "Al Diavolo!"

Vincendo contro il Milan la Roma avrebbe potuto alimentare i propri sogni europei andando avanti in Coppa Italia, che fino a ieri sera rappresentava essere l'unica scorciatoria per non rimanere fuori da tutto. La formazione di Claudio Ranieri si è invece ancora una volta dimostrata non essere all'altezza, merito anche di un Diavolo che dal primo al 90esimo ha offerto una prestazione di grande attenzione difensiva.

In merito all'amara trasferta di San Siro ha scritto anche il principale quotidiano di fede giallorossa, Il Romanista, che in prima pagina ha messo una foto di un Ranieri piuttosto nervoso titolando: "Al Diavolo!".