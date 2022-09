Il Secolo XIX: "Orgoglio Samp per l'impresa contro il Milan ammazzarecord"

Fonte: tuttomercatoweb.com

"Orgoglio Samp per l'impresa contro il Milan ammazzarecord" scrive Il Secolo XIX nella sua sezione sportiva odierna. a Sampdoria, domani, sarà per il Milan la venticinquesima avversaria di questo anno solare. Una sfida importante e complicata per i doriani che hanno il maggior numero di ko nell'anno solare insieme al Montpellier mentre il Milan ha perso una sola volta, contro lo Spezia.