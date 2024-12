Il Sole 24 Ore: "A Napoli, Inter e Milan gli Oscar dei bilanci 2024"

vedi letture

Il Sole 24 Ore oggi in edicola in prima pagina si è concentrato anche sulla Serie A e in particolar modo sui club che hanno chiuso meglio i conti in questo 2024. Gli Oscar dei bilanci sono andati a Napoli, Inter e Milan. Gli azzurri sono risultati primi per utili conseguiti nell'anno che sta per finire mentre l'Inter domina per quanto riguarda il giro d'affari. Il Milan infine è risultato il club italiano con più equilibrio nei conti.

Si riporta di seguito il programma della 18esima giornata di Serie A:

28/12/2024 Sabato 15.00 EMPOLI-GENOA DAZN

28/12/2024 Sabato 15.00 PARMA-MONZA DAZN

28/12/2024 Sabato 18.00 CAGLIARI-INTER DAZN

28/12/2024 Sabato 20.45 LAZIO-ATALANTA DAZN/SKY

29/12/2024 Domenica 12.30 UDINESE-TORINO DAZN

29/12/2024 Domenica 15.00 NAPOLI-VENEZIA DAZN

29/12/2024 Domenica 18.00 JUVENTUS-FIORENTINA DAZN/SKY

29/12/2024 Domenica 20.45 MILAN-ROMA DAZN

30/12/2024 Lunedì 18.30 COMO-LECCE DAZN

30/12/2024 Lunedì 20.45 BOLOGNA-HELLAS VERONA DAZN/SKY