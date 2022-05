Il Sole 24 Ore: " Investcorp, l'offerta è pronta. Caccia al socio italiano"

Continua la sfida a distanza tra Investcorp e RedBird Capital per l'acquisizione del Milan. Anche Il Sole 24 Ore dedica un trafiletto alla questione nella sua edizione odierna: "L'interesse di Investcorp. Milan, l'offerta è pronta. Caccia al socio italiano". Secondo il quotidiano economico gli americani avrebbero superato di poco l'offerta di 1,2 miliardi di euro messa sul piatto dagli arabi. A questo punto la palla passa di nuovo tra i piedi di Investcorp che è chiamata al rilancio. Nella caccia agli investitori, la società del Bahrain ne starebbe cercando uno anche italiano per dare un'identità più marcata all'offerta. In generale le offerte dei due competitor, contina Il Sole 24 Ore, sono molto simili nella struttura: entrambi i fondi chiederebbero un finanziamento da parte delle banche, Goldman Sachs per Investcorp e JP Morgan per RedBird. In tutto questo, trapela un leggero infastidimento da parte degli arabi per l'inserimento di un concorrente.