Il titolo di Tuttosport: "Pioli, staffetta scudetto con vista Champions"

Questa mattina Tuttosport ha titolato così in vista dell'impegno che il Milan dovrà sostenere domenica sera al Maradona di Napoli: "Pioli, staffetta scudetto con vista Champions". L'ultima volta a Napoli fu uno snodo cruciale verso la conquista del titolo: quest'anno come un testimone lo scudetto verrà passato proprio ai partenopei. Il Milan in tutto questo deve pensare alla partita di campionato anche in ottica Champions League: i rossoneri non possono perdere ulteriori punti in classifica se vogliono qualificarsi tra le prime quattro della graduatoria.