Inchiesta ultrà, Tuttosport: "Milan e Inter primo round in Procura"

Procedono le indagini e i colloqui a margine dell'inchiesta sulle attività di stampo mafioso da parte ultrà di alcuni ultrà di Inter e Milan arrestati nella giornata di lunedì. Questa mattina Tuttosport titola così per rendere conto degli ultimi aggiornamenti della questione: "Milan e Inter primo round in Procura". Nella giornata di ieri, infatti, il Procuratore di Milano Marcello Viola ha convocato i legali dei due club a colloquio: Inter e Milan non sono indagate al momento e anzi sono viste come "parti lese". Un incontro voluto come prevenzione per evitare il rischio di amministrazione controllata, la peggiore conseguenza in cui potrebbero incappare i club.

Nell'occhiello viene chiarito e sottolineato che: "è indispensabile spezzare i legami con la malavita". Mentre nel sottotitolo viene spiegato il concetto di "parti lese" così: "Per essere considerate 'parti lese' le due società devono collaborare attivamente contro i delinquenti". In tutto questo anche l'Antimafia ha richiesto di poter mettere mano sulle carte dell'indagine. L'incontro di ieri con le società, si legge, è il primo di una lunga serie e al momento non ci sono tempistiche certe sulla risoluzione del caso.