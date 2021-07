Inizia una settimana calda per il Milan: in programma gli sbarchi di Brahim e Giroud

Il mercato del Milan è arrivato ad uno snodo cruciale, perché da domani inizierà una settimana caldissima dove verranno chiuse le operazioni con Chelsea e Real Madrid per Olivier Giroud e Brahim Diaz. Gli accordi economici, scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, sono stati già trovati, si tratta di mettere a posto gli ultimi dettagli e organizzare i viaggi in Italia per le visite mediche di entrambi.