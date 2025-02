Italiano recupera un titolare per il Milan. Tuttosport: "Bologna, torna Skorupski"

La partita di giovedì del Dall'Ara sarà importante non solo per i sogni europei del Milan, ma anche per quelli del Bologna, che proprio come il Diavolo ha un asterisco da eliminare e 41 punti in classifica. Vincere potrebbe permettere alla squadra di Vincenzo Italiano di alimentare, perché no, i sogni Champions League, che a quel punto disterebbe solo 5 punti.

Nel frattempo buone notizie arrivano dall'infermeria rossoblù, come scritto questa mattina anche da Tuttosport. Dopo che la complicata trasferta di Parma con Ravaglia in porta, a disposizione del Bolgona "torna Skorupski", che con ogni probabilità giovedì si riprenderà il suo posto da titolare nell'undici di Vincenzo Italiano.