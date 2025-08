Jashari quinto acquisto dell'estate, presto arriverà anche il sesto: Milan al lavoro per Athekame

Ardon Jashari è il quinto acquisto estivo del Milan, ma il Corriere dello Sport in edicola oggi racconta di come potrebbe arrivare presto anche il sesto: a Casa Milan si sta contrattando con lo Young Boys per Zachary Athekame, terzino classe 2004, e la speranza è quella di chiudere l'affare in queste ore.

La prima proposta arrivata da via Aldo Rossi da 7 milioni di euro è stata rifiutata, così il Milan ha rilanciato ad 8 milioni più bonus per arrivare allo svizzero. Il giocatore ha informato ufficialmente il suo club che vuole vestire la maglia rossonera e ha trovato già un accordo sul contratto con il DS Tare. Il desiderio del Milan è quello di far arrivare il ragazzo in tempo per poter disputare le due amichevoli del weekend contro Leeds e Chelsea. Athekame andrebbe a ricoprire la casella lasciata scoperta da Emerson Royal, passato al Flamengo a titolo definitivo.

Il terzino dello Young Boys verrebbe a giocarsi la titolarità con Alex Jimenez e soprattutto Fikayo Tomori, provato più volte da Allegri in questo ruolo inedito durante l'estate.