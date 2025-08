Capello: "È più facile festeggiare a maggio se hai un centravanti da 20 gol. Vlahovic a Milano arriverebbe con voglia di riscatto e meno pressione"

Nel corso della sua intervista odierna alla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello si sofferma anche su come il Milan, con un nuovo attaccante di livello, possa puntare anche a qualcosa in più rispetto alla Champions League. Questo il pensiero di Don Fabio:

Ha la sensazione che ora – con un attaccante top – questo Milan senza coppe possa ambire anche a qualcosa di più del piazzamento in Champions?

"Ce l’ho, ma ancora prima che per il bomber, per Allegri: uno che sa come si fa a vincere nelle grandi squadre. Dopo, dico che è più facile festeggiare a maggio se hai un centravanti da 20 gol che se non ce l'hai (ride, ndr)".

Vlahovic è un attaccante da 20 gol in questo Milan?

"Li ha già fatti alla Fiorentina e nell'ultimo anno con Max alla Juventus non ci è andato lontanissimo (16, ndr), pur in mezzo a delle difficoltà globali. Dusan è un centravanti d'area, il gol ce l'ha sicuramente dentro, se ritrova fiducia e occasioni".

E a Milano perché dovrebbe andare diversamente da Torino?

"L'ho già detto più volte: arriverebbe con la voglia di riscattarsi e con meno pressione. Non sono due dettagli".