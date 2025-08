Modric, ieri il primo giorno a Milanelo tra sorrisi ed emozione. Ora il campo: il croato punta a giocare già nel weekend

La prima volta a Milanello non si dimentica mai ed è stato così, scrive il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, anche per un campione come Luka Modric. Ieri mattina ha raggiunto il centro sportivo rossonero per svolgere i test atletici di rito, mentre nel pomeriggio ha conosciuto allenatore e compagni di squadra: grandi sorrisi e abbracci con Max, che gli ha mostrato le sue idee a grandi linee.

Grande emozione anche per i compagni che attendevano l'ex Real Madrid da tempo: la sensazione è che tutti non vedevano l'ora di allenarsi con una leggenda del genere, che avrà il difficile compito di alzare l'asticella ed instillare una mentalità vincente nella squadra. Il croato, si legge sul CorSport, prevede di giocare i primi minuti in maglia rossonera questo weekend in amichevole, o contro il Leeds o contro il Chelsea.