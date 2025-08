Thiaw-Vlahovic, per Tuttosport esiste la suggestione scambio. Ma ad una condizione

Scrive l'edizione odierna di Tuttosport che le avventure di Dusan Vlahovic e Malick Thiaw nei rispettivi club, Juventus e Milan, sembrano essere ormai giunte al capolinea, anche se per motivi diversi. L'attaccante serbo ha sempre rifiutato nel corso dei mesi le proposte dei bianconeri per un rinnovo al ribasso prima, e poi alle offerte arrivate da Turchia ed Arabia Saudita. L'ex Fiorentina ha poi scelto di arrivare ad un accordo verbale con il nuovo dg Comolli: con l'offerta giusta le parti si sarebbero salutate.

Ad oggi, si legge sul quotidiano torinese, la strada più probabile per il serbo porta al Milan, dove gioca Malick Thaiw. Nel finale della scorsa stagione il tedesco era finito ai margini con Conceiçao e oggi i rossoneri, nonostante con Allegri sembra aver ritrovato importanza e un buon rendimento, non chiudono le porte ad una sua cessione nel caso arrivasse un'offerta per il cartellino ritenuta congrua.

Da Casa Milan il diktat sembra essere abbastanza chiaro: non ci si siede al tavolo per offerte inferiori ai 30 milioni di euro dopo i 25 milioni accettati dal Como un mese fa, con il centrale che poi ha rifiutato la destinazione. Una valutazione di poco superiore a quella che fa la Juventus per Vlahovic: da qui la suggestione di uno scambio. Una pista alternativa per il passaggio dell'attaccante in rossonero, con il Milan che potrebbe intraprendere questa strada solo nel caso in cui non riuscissero a cedere il centrale tedesco, nelle ultime ore finito nelle mire del Newcastle.