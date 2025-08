Tornano i giorni del Condor? Assist di Ibra a Cardinale, ma ad una sola condizione

Ad oggi, si legge sulle colonne del Corriere della Sera in edicola questa mattina, il ritorno di Adriano Galliani al Milan a otto anni dal suo addio è più di una suggestione, ma anche meno di una "granitica certezza". Nel pezzo a firma di Monica Colombo si legge che l'ipotesi clamorosa è stata suggerita da Zlatan Ibrahimovic a Gerry Cardinale e potrà avverarsi ad una sola condizione: il 9 settembre il fondo americano Beckett Layne Ventures dovrà versare i 21 milioni necessari per completare il closing per il passaggio dell'80% delle quote del Monza da Fininvest.

Il lieto fine non è scontato ed in Brianza, scottati già in passato dall'interesse di investitori che arrivati al dunque non hanno eseguito i bonifici, si sceglie la strada della prudenza. Ma se effettivamente il closing dovesse concretizzarsi allora Galliani sarebbe di fatto un uomo professionalmente libero, visto che Fininvest ha cambiato idea sul fatto che il dirigente rimanesse nel board del Monza a rappresentanza e tutela del 20% di quote fino alla cessione completa del pacchetto, prevista per luglio 2026.

Le prime voci di un suo ritorno al Milan risalgono a metà luglio, quando era negli USA per assistere alla finale del Mondiale per Club. Da un'idea pazza idea a qualcosa di più concreto: nel weekend successivo Galliani viene ospitato sullo yacht di Flavio Briatore in Costa Azzurra, dove a bordo c'è anche il numero uno di RedBird Gerry Cardinale. Ibra, che quest'anno mediaticamente è poco presente nelle vicende del club rossonero, ha avuto un ruolo fondamentale suggerendo a Cardinale l'ingaggio di Galliani, che non entrerebbe nell'organigramma del Club e non toccherebbe quindi la presidenza di Paolo Scaroni, che nel frattempo a febbraio 2024 è stato nominato presidente di RedBird International.

Che compiti avrebbe quindi Galliani nel Milan? Monica Colombo spiega che sarebbe un super consulente con una sfera di competenza amplissima: andrebbe dai rapporti con le istituzioni alle relazioni diplomatiche con i grandi club fino ai colloqui con i vari super agenti.

Fino al 9 settembre la situazione rimarrà immutata, ma il popolo rossonero sogna già i nuovi "Giorni del Condor" ed il ritorno del trio Allegri, Galliani ed Ibrahimovic.