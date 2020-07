L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio in prima pagina alla sfida tra Milan e Juventus. "Ostacolo Ibra", titola il noto quotidiano sportivo della Capitale, che poi aggiunge: "CR7 trova Zlatan sulla via dello Scudetto. E la Lazio a Lecce fa il tifo per i rossoneri. Sarri lancia Higuain: “Il Milan ci mette sempre in difficoltà”. Pioli va a caccia del bis dopo il blitz all’Olimpico".