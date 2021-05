La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica spazio in prima pagina al big match in programma nel fine settimana allo Stadium, soffermandosi su due protagonisti della sfida. "Brivido CR7-Gigio", titola la rosea, che poi aggiunge in taglio laterale: "Senza il posto Champions sarà addio. Destini incrociati domenica in Juve-Milan".