L'alternativa di Sanches per il Messaggero: "Il Milan su Veretout"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Messaggero oggi in edicola propone un altro nome come alternativa a Renato Sanches per il Milan, qualora il portoghese dovesse essere convinto dalle sirene del Psg e del suo ex ds Campos. Il titolo del quotidiano recita: "Il Milan su Veretout". La squadra di Pioli potrebbe virare sul francese della Roma che non è mai riuscito a far decollare il suo rapporto con Mourinho. Il calciatore era già stato cercato dal Milan in passato ma aveva poi preferito firmare con i giallorossi.