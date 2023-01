L'analisi del CorSport: "Il letargo di Giroud toglie il sonno a Pioli"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere dello Sport, questa mattina, cerca di analizzare la situazione degli attaccanti in casa Milan. Il titolo recita: "Il letargo di Giroud toglie il sonno a Pioli". Nel corso di questa stagione sportiva il francese non ha conosciuto praticamente mai riposo, venendo utilizzato anche in Coppa Italia (tra l'altro inutilmente visto l'esito della partita con il Torino). Ha bisogno di freschezza ma anche di supporto un po' come tutto l'attacco del Milan che da quando è iniziato il 2023 è tenuto in piedi solamente da Rafael Leao. Contro il Sassuolo, domani, potrebbe esserci spazio per una staffetta con Origi.