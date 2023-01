L'analisi del CorSport: "La frenata del Milan che non cresce più"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere dello Sport questa mattina analizza la situazione rossonera e del suo modello: "La frenata del Milan che non cresce più". E poi nei sottotitoli: "Tanti i soldi spesi, pochi risultati: il club ha smarrito la collegialità e ora non può rilanciare su Zaniolo. Un modello nuovo per il nostro calcio si è arenato dopo tre anni positivi. Se lo sviluppo non riprende, in estate la struttura potrà essere cambiata". La questione Zaniolo ha riaperto qualche frattura tra la dirigenza e la società: la proprietà americana non vuole dare un extrabudget rispetto a quello prefissato in estate che è stato speso quasi interamente per le operazioni di mercato estive (De Ketelaere su tutti) e dunque il club, sportivamente parlando, deve impegnarsi a far fruttare le risorse che ha. Il metodo Milan ha onestamente funzionato benissimo nelle ultime stagioni ma oggi sembra aver trovato un intoppo ed è ipotizzabile che la struttura possa cambiare questa estate se gli obiettivi prefissati non venissero raggiunti.