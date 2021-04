Il quotidiano Il Messaggero questa mattina apre in prima pagina titolando sul fallimento della Super League, progetto tramontato sul nascere: "Addio Superlega, club perdonati", titola il giornale romano. Resa di Juventus, Inter e Milan (ko anche in campionato), le quali non subiranno sanzioni. Stasera - si legge - in campo Roma e Lazio.