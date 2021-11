L'apertura della Gazzetta con le parole di Giroud: "Prendiamoci tutto"

"Prendiamoci tutto". Queste le parole di Olivier Giroud in apertura in prima pagina su La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Intervista esclusiva all'attaccante francese del Milan, che non si pone limiti: "Mandare l'Inter a -10 non sarebbe male, abbiamo le armi per vincere. Lo scudetto? Giochiamo bene, ci credo".