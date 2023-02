L'apertura della Gazzetta dello Sport: "Il derby spacca"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport sceglie questa mattina il gioco di parole per presentare la sfida di domani sera tra Inter e Milan: "Il derby spacca". Da una parte una sicura allusione al gergo più giovanile utilizzato per descrivere qualcosa di assolutamente divertente e forte, dall'altra però il significato di frattura. Per le due squadre milanesi, che non arrivano dai loro momenti migliori (soprattutto il Milan), la partita di domani mette in palio tanto, forse un'intera stagione. Come viene riportato nel sottotitolo entrambe le squadre saranno in ritiro in vista dell'incontro: Inzaghi non può incappare nella settima sconfitta in campionato, Pioli deve tenere unito un ambiente teso e sfiduciato.