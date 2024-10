L'apertura della Gazzetta: "Il rilancio di Cardinale: Milan, resti mio"

"Milan, resti mio" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Il rilancio di Gerry Cardinale: stadio e voglia di trofei, ecco perché RedBird non ha alcuna intenzione di mollare il club rossonero dopo le voci sulla possibile cessione di una quota di minoranza, notizia però smentita dalla società rossonera. Dal quartier generale: "Totalmente falso. Non li conosciamo".

Oltre a vincere trofei e valorizzare il brand Milan, tra gli obbiettivi di Cardinale c'è anche la costruzione del nuovo stadio di proprietà. Resta in piedi la possibilità di edificarlo da solo a San Donato, ma nell'ultimo periodo il club rossonero è tornato a parlare con l'Inter e il Comune di Milano in merito alla possibilità di costruire insieme un nuovo impianto di fianco a San Siro.