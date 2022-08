L'apertura della Gazzetta: "Inter e Juve, tutto aperto. Milan e Roma, tutto a posto"

Fonte: tuttomercatoweb.com

"Inter e Juve, tutto aperto. Milan e Roma, tutto a posto". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Skriniar in bilico: Inzaghi in ansia, la corte del PSG allo slovacco fa paura. A Zhang l'ultima parola. Nel mirino Akanji. Depay l'obiettivo della Signora: i bianconeri spingono per l'olandese del Barcellona. Kostic dovrebbe sbarcare oggi a Torino; pista Frattesi. Pioli invece riparte con la stessa squadra dello scudetto e il gioiello belga, che avrà tutto il tempo per inserirsi: De Ketelaere è l'uomo in più. I giallorossi invece vedono Zaniolo riprendersi il suo spazio tra le stelle di Mourinho, con Pellegrini, Dybala e Abraham. E Wijnaldum...