L'apertura della Gazzetta: "Milan: Giroud e c'è di più"

"Milan: Giroud e c'è di più". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Altro colpo del club rossonero: il francese sbarca domani e firma un biennale. Riparte la trattativa per Vlasic: il Cska Mosca chiede 30 milioni per il centrocampista croato, Maldini proporrà invece il prestito con riscatto.