"Gigio in uscita". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport sul Milan. I rossoneri e il rischio Donnarumma: offerti 8 milioni l'anno al portiere, ma Raiola tace sul rinnovo. Il tempo stringe, dunque occhio al piano B: nel mirino Gollini, Musso e Maignan per sostituire il portiere.