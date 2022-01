L’apertura della Gazzetta sulla lotta scudetto: “Derby da far girar la testa”

“Derby da far girar la testa” titola in prima pagina l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Duello scudetto - si legge - Inter stop, il Milan prova il sorpasso. Con l’Atalanta a Bergamo paratone di Handanovic e Musso: Inzaghi si ferma a 8 vittorie. Ibra Cerca una rete a San Siro dopo 4 mesi per riportare Pioli in vetta.