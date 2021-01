L'apertura odierna della Gazzetta: "Milan avanti in tutto"

La Gazzetta dello Sport, stamani in edicola, titola la sua prima pagina così: "Milan avanti in tutto". In Coppa Italia a San Siro il Torino si arrende ai rigori coi rossoneri. Dopo lo 0-0 decide Calhanoglu al decimo pentalty. Il Milan resta in corsa sui tre fronti, Ibra gioca un tempo. Nei quarti può esserci il derby. Mercato: Simakan si infortuna, arriverà con lo sconto?