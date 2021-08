L'apertura sportiva del CorSera: "I dollari di Milan e Roma"

Il Corriere della Sera apre le proprie pagine sportive titolando: "I dollari di Milan e Roma". In una campagna acquisti difficile per tutti, le proprietà americane sono le più attive. Maldini sta lavorando per portare Adli alla corte di Pioli mentre Tiago Pinto è alle prese col caso Abraham che fa resistenza. Elliott e Friedkin sono tra i pochi che hanno investito: nessuna star ma hanno mosso 60 e 90 milioni di euro.