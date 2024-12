L'Eco di Bergamo: "L'Atalanta stasera ospita il Milan"

"L'Atalanta stasera ospita il Milan". Questo è uno dei titoli presenti oggi in prima pagina su L'Eco di Bergamo. Naturalmente, non si può che parlare dei nerazzurri di Gasperini. Turno di campionato complicato per la Dea, che riceve un Milan lanciatissimo dopo le vittoria contro Empoli e Sassuolo. Bergamaschi a caccia della nona vittoria consecutiva.

DOVE VEDERE ATALANTA-MILAN

Data: venerdì 6 dicembre 2024

Ora: 20:45

Stadio: Gewiss Stadium, Bergamo

Diretta TV: DAZN, Sky Sport

Web: MilanNews.it