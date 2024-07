L'Equipe in prima pagina con Theo e Maignan: "Jackpot"

Ieri sera è andata in scena una delle partite più attese dell'Europeo per i tifosi milanisti: quella fra la Francia di Theo Hernandez, Maignan e Giroud ed il Portogallo di Rafael Leao. In palio c'era il passaggio alle semifinali di Euro2024, pass che i Les Blues di Didier Deschamps sono riusciti a strappare solo al termine di un'intensa lotteria di rigori, culminata con quello vincente, ed all'angolo, di Theo Hernandez.

Una gioia fuori dal comune che conferma la potenza di una Nazionale che dopo la delusione di Euro2020, diventato poi '21 a causa del Covid, sta continuando a dominare in Europa e nel mondo, nonostante l'offerta di gioco non sia delle migliori, ed il fatto che fino a questo momento della competizione la Francia non abbia ancora segnato un gol su azione ne è la dimostrazione.

Ma questo poco importa, ciò che conta è il passaggio del turno e la possibilità di giocarsi l'accesso a Berlino contro la Spagna martedì, ed in prima pagina L'Equipe non si è astenuto dal festeggiare. Riprendendo l'immagine di Theo Hernandez e Mike Maignan esultanti dopo il rigore decisivo realizzato dal terzino del Milan, il quotidano francese ha titolato "Le Gros Lot", che tradotto significa "Jackpot".