L'indiscrezione del CorSport: "Asensio, Maldini ci pensa ancora: nodo ingaggio"

MilanNews.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Il Corriere dello Sport questa mattina lancia un'indiscrezione di mercato che è in realtà un ritorno dopo diverse chiacchiere la scorsa estate: "Asensio, Maldini ci pensa ancora: nodo ingaggio". Secondo il CorSport, Paolo Maldini non si sarebbe ancora arreso con Marco Asensio, attaccante del Real Madrid che sarà svincolato a partire dal prossimi 1° luglio. Già che il Milan si siederà al tavolo con il Real per parlare di Diaz non è detto che possano sfuggire anche due paroline su Asensio che, per la verità, sembra ormai lontano dalle merengues.