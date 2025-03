L'ultimo sgarbo di Theo. La Gazzetta: "Ha chiesto il cambio al Milan. In Francia risponde presente"

Che il destino di Theo Hernandez sia segnato da settimane è risaputo, ma per quanto di bello c'è stato in questi anni è giusto che si arrivi al termine della stagione a testa alta, anche per evitare di rovinare ancora di più la situazione. L'impressione, però, è che da qui al prossimo giugno il terzino francese continuerà a far parlare di sé, ma in negativo ovviamente, seguendo così lo spartito di questa stagione, tra il cooling break di Roma, il rigore sbagliato a Firenze e l'espulsione in Champions League contro il Feyenoord.

Di questo ne ha parlato questa mattina La Gazzetta dello Sport, titolando "L'ultimo sgarbo di Theo". La rosea polemizza sul fatto che il terzino francese abbia comunque accettato la chiamata della sua Nazionale, mettendosi a disposizione del CT Deschamps per i prossimi impegni della Francia, nonostante contro il Como abbia chiesto a Conceiçao di uscire per un fastidio al polpaccio che non gli avrebbe permesso di proseguire la partita al meglio. Di questo passo la corda rischia di strapparsi prima del tempo.