La diagnosi del Corriere della Sera: "Milan troppo fragile"

vedi letture

Il Corriere della Sera ha diagnosticato il problema del Milan, all'indomani della partita che i rossoneri hannon perso - male - in casa dell'Atalanta, all'ultimo respiro, con il risultato di 3-2. Il quotidiano generalista titola semplicemente: "Milan troppo fragile". Per quanto cruda, sembra proprio essere la verità dei rossoneri 2023/2024.

Dopo due vittorie consecutive, chi si aspettava la conferma è rimasto deluso: il Milan è ricaduto nei soliti errori. Confusione in campo e prestazioni dei singoli infelici: Chukwueze ancora nullo, Theo non ha potuto replicare la prestazione con il Frosinone, secondi tempi iniziati con un atteggiamento troppo rinunciatario. La sostanza è che il Milan si trova già quasi fuori dalla corsa per il titolo: la distanza comincia a essere considerevole.