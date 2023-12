La domanda legittima del CorSera: "Dove vai senza difesa? Il Milan abdica a dicembre"

Nella sua edizione uscita oggi in edicola, il Corriere della Sera si pone una domanda e esprime una sua convinzione in merito al momento nero che il Milan sta vivendo. La domanda, legittima, è quella che si stanno facendo tutti i tifosi rossoneri che hanno negli occhi la prestazione scadente difensiva di ieri e si ingegnano di capire come il Milan difenderà in Champions, con ritmi più alti: "Dove vai senza difesa?". Il Milan ha solo Tomori e Theo fuori ruolo ha dimostrato, con l'asticella più alta, di faticare di più com'era preventivabile.

L'affermazione è rischiosa ma anche qui vicina alla realtà dei fatti: "Il Milan abdica a dicembre". Il campionato è ancora lunghissimo, questo non si può negare. Allo stesso tempo però non si possono chiudere gli occhi davanti a una squadra che dista già 9 punti dalla vetta e che ha già perso lo stesso numero di partite che aveva perso l'anno dello Scudetto, quattro.