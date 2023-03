La Gazzetta apre a sorpresa: "Il Diavolo tenta Morata"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport questa mattina spiazza tutti con un'indiscrezione di mercato per l'attacco del Milan, proposta in bella vista sulla prima pagina. Il titolo della rosea recita: "Il Diavolo tenta Morata". Il club rossonero è in cerca di un centravanti per la prossima stagione e secondo quanto scrive la Gazzetta l'attaccante dell'Atletico e della nazionale spagnola, Alvaro Morata, sarebbe addirittura l'obiettivo numero uno. Il suo contratto scade nel 2024.