La Gazzetta apre con Gimenez: "Sono un Diavolo"

Pronto al debutto con la nuova maglia del Milan Santiago Gimenez, che stasera sarà impegnato a San Siro contro la Roma, per una gara da dentro o fuori di Coppa Italia. In palio l’accesso alla semifinale contro una tra Inter o Lazio. Difficile comunque l’impiego dell’attaccante messicano dal 1’ per Conceicao, il quale potrebbe decidere di buttare nella mischia lui e Joao Felix a partita in corso.

"Sono un Diavolo" è il titolo odierno della Gazzetta dello Sport in prima pagina su Gimenez che ieri è stato presentato ufficialmente come nuovo giocatore del Milan. "Uno dei miei sogni principali sin da bambino era giocare in Europa e l'ho avverato. E ora che sono in Europa ho voluto giocare in un grande club e voglio lasciare la mia impronta. Come sto fisicamente? Effettivamente ho avuto un piccolo infortunio nell'ultima partita, ma adesso sono prontissimo" le parole del messicano in conferenza stampa.