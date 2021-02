La Gazzetta apre con Ibra al Festival: "A Sanremo per un altro record"

C'è spazio anche per la partecipazione al Festival di Sanremo di Zlatan Ibrahimovic nel taglio basso della prima pagina della Gazzetta dello Sport con questo titolo: "L'assist di Ibra ad Amadeus: 'A Sanremo per un altro record'". Il centravanti del Milan è pronto: "Sto arrivando! Ho raggiunto molti primati in carriera, ma me ne manca uno, Amadeus e Fiorello preparatevi: voglio il record di spettatori per questo Festival".