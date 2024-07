La Gazzetta apre con le parole di Fonseca: "Il mio Milan d'attacco. Pulisic può fare il 10"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport apre questa mattina con le parole in conferenza stampa di Paulo Fonseca che nelle scorse ore ha parlato da News York alla vigilia dell'amichevole contro il Manchester City. Sul suo Milan, il portoghese ha dichiarato: "Vi posso garantire al 100% che vedrete un Milan offensivo, che domina le partite, recupera in fretta la palla e rende orgogliosi i suoi tifosi".

Il nuovo allenatore milanista ha poi parlato di Pulisic e della fase difensiva del Milan: "Pulisic può giocare da 10, anche se in quella posizione abbiamo anche Loftus. Difenderemo in modo diverso dalla scorsa stagione, non voglio fare confronti ma sarà diverso, in questo dobbiamo migliorare se vogliamo vincere".