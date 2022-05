La Gazzetta apre in prima pagina: "Adrenalina Milan"

Passano i giorni e si avvicina la sfida di domenica quando, alle 18, il Milan affronterà l'Atalanta a San Siro e si giocherà una fetta importante di scudetto. La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, infatti, titola in taglio basso così: "Adrenalina Milan". L'ambiente è carico e concentrato per una sfida ce potrebbe valere moltissimo. Nel sottotitolo si sottolinea come Pioli stia cercando di gestire i giorni che mancano alla grande sfida con "Ibra che fa il capobranco".