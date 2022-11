MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola parla del mercato delle squadre milanesi che starebbero cercando rinforzi per il proprio centrocampo. Il titolo in taglio basso recita: "Aouar e Musah. Milan e Inter spesa in centro". I rossoneri, nello specifico, sarebbero sulle tracce del primo, centrocmapista del Lione che sarà in scadenza il prossimo giugno.