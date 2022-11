La Gazzetta consiglia il Milan: "Gakpo. Il trequartista giusto se parte Leao"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha dato qualche consiglio per il mercato alle squadre di Serie A partendo dai talenti che si stanno mettendo in mostra in questi giorni in Qatar. Per il Milan il nome perfetto, per la rosea, sarebbe Cody Gakpo dell'Olanda, già in passato accostato al club rossonero. Il titolo recita: "Gakpo e il Milan. Il trequartista giusto se Leao dovesse partire". Suo il primo gol dell'Olanda a questi Mondiali, di testa, che ha sbloccato la complicata gara con il Senegal. Gioca nel Psv Eindhoven e sarebbe l'ideale qualora Leao dovesse salutare la compagnia. Il costo del cartellino è importante: 50 milioni di euro con un contratto che scade nel 2026. In Premier già la scorsa estate hanno messo più di un occhio su di lui.